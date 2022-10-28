Зірка ПСЖ Неймар тепер може спати спокійно. Прокуратура Іспанії зняла з нього усі обвинувачення.

Інвестиційна компанія DIS подала на футболіста у суд, вимагаючи дворічного тюремного ув'язнення та штраф у розмірі 10 мільйонів євро для нього. Організація, яка володіла 40% трансферних прав на Нея, стверджувала, що не отримала від переходу бразильця з Сантоса у Барселону належну їй суму.

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Також сторона обвинувачення вимагала 5 років в'язниці для колишнього президента Барселони Сандро Роселя та штраф 8,4 млн для каталонського клубу. 28 жовтня іспанська прокуратура виправдала і "блаугранас", і Неймара, і колишнього менеджера у справі про можливу корупцію й шахрайство, повідомляє ESPN.

"Нема навіть найменшого натяку на злочин", – заявив прокурор Луїс Гарсія Кантон після того, як усі підсудні дали свідчення.

Представники 30-річної бразильської зірки будуть вимагати від DIS відшкодування збитків, завданих обвинуваченням. У понеділок відбудеться останнє засідання суду, на якому Неймар матиме змогу сказати останнє слово.

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