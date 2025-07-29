Неймара сватають до Марселя – клуб відреагував на чутки
Форвард Сантоса Неймар продовжує шукати варіанти подальшого працевлаштування.
Авторитетне аргентинське видання TyC Sports опублікувало інформацію про те, що Неймар перейде до Марселя, але вона виявилася фейковою. "Це повна нісенітниця", – підтвердив офіційний представник клубу газеті Le Parisien. Однак до Марселя перейде інший бразилець – Ігор Пайшао.
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Журналіст Саша Тавольєрі стверджує що, переговори між бразильцем і французьким клубом навіть не розглядалися. "Повне спростування щодо Неймара в Марселі. Не відповідає дійсності", – написав Тавольєрі.
Наразі Неймар виступає за Сантос, але раніше він неодноразово давав зрозуміти, що зацікавлений у переході в більш статусний клуб.
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