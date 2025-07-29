Авторитетне аргентинське видання TyC Sports опублікувало інформацію про те, що Неймар перейде до Марселя, але вона виявилася фейковою. "Це повна нісенітниця", – підтвердив офіційний представник клубу газеті Le Parisien. Однак до Марселя перейде інший бразилець – Ігор Пайшао.

Неймар надихнув гравців Шахтаря перед грою з Бешикташем, – джерело

Журналіст Саша Тавольєрі стверджує що, переговори між бразильцем і французьким клубом навіть не розглядалися. "Повне спростування щодо Неймара в Марселі. Не відповідає дійсності", – написав Тавольєрі.

Наразі Неймар виступає за Сантос, але раніше він неодноразово давав зрозуміти, що зацікавлений у переході в більш статусний клуб.

"Кар’єра Варді мене надихає": Краснопір про повагу в Карпатах, уроки Холанда, засуху Невеса і вирішальну роль Санжара