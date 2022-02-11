Нещодавно з банківського рахунку бразильця вкрали 220 тисяч реалів (майже 37 тисяч євро). Поліція штату Сан-Паулу вже заарештувала хлопця, якого звинувачують у злочині, інформує Marca.

Неймар тренується у загальній групі ПСЖ перед Реалом – є нюанс

20-річний молодик є частиною злочинної групи, яка займається шахрайством у вигляді незаконних операцій. Він працював помічником щодо адміністративних питань в одній із компаній, що було прикриттям. Імена інших людей, які брали участь в аферах, від яких постраждав не лише Неймар, теж встановили.

Тепер зірка ПСЖ може спокійно готуватись до прийдешніх поєдинків проти Ренна в чемпіонаті Франції та проти Реала у Лізі чемпіонів.

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