Чемпіонат Бразилії 2025. Серія А. 20-й тур

Сантос – Васко да Гама – 0:6

Голи: Пітон, 18, Давід, 52, Коутінью, 54, 62, Раян, 60, Че Че, 68

Сантос активно почав, але ледь не перша вилазка Васко да Гами до воріт суперника завершилась голом Пітона, який на дальній стійці замкнув передачу Нуно Морейри. У першому таймі голів більше не було, але арбітр показав аж 5 жовтих карток.

А от на старті другої половини стався справжній прорив. Васко да Гама відвантажив у ворота Сантоса аж п'ять м'ячів до 68-ї хвилини. Подвоїв перевагу Давід класним ударом з лету, Коутінью за 2 хвилини зробив перевагу розгромною, пробивши у дев'ятку після того, як партнер по команді випередив воротаря та викотив екс-зірці Барселони та Ліверпуля.

Раян ударом з пенальті забив четвертий м'яч у грі, після чого Коутінью ефектно оформив дубль, перекинувши голкіпера. Повторив красу колишній хавбек Динамо Че Че, який і поставив крапку в грі – принизливі 0:6 для команди Неймара, який з таким великим рахунком не програвав досі за всю свою професійну кар'єру.

Сам бразильський форвард емоційно сприйняв цю поразку, розплакавшись прямо на полі. Додамо, що Сантос з 21 балом наразі п'ятнадцятий, а Васку да Гама набрав лише 19 очок після цієї перемоги та відірвався від зони вильоту.

