Неймар з'їхав з глузду після переможного гола Фламенго у фіналі Кубка Лібертадорес

Форвард ПСЖ Неймар пожертвував матчами чемпіонату Франції задля перегляду фіналу Кубка Лібертадорес.

Неймар вирішив підтримати співвітчизників з Фламенго у заключному матчі Кубка Лібертадорес проти Рівер Плейта.

Неймар не потиснув руку Тухелю після своєї заміни

Бразильці поступались аргентинцям протягом усього поєдинку і лише за кілька хвилин до фінального свистка зуміли вирвати перемогу завдяки дублю Барбози (2:1).

Неймар у великій компанії друзів переглядав цей матч. Переможний гол Фламенго довів форварда ПСЖ до екстазу, який він не забув зняти на свій смартфон.

Фламенго завдяки неймовірному камбеку здолав Рівер Плейт та виграв Кубок Лібертадорес