Неймар звертався до Барселони 5 разів з проханням повернути його

Форвард ПСЖ Неймар хоче якнайшвидше повернутись у Барселону і вже кілька разів звертався до "блаугранас" із цим проханням.

Неймар прагне повернутись у Барселону, яку покинув влітку 2017 року. Як повідомляє Mundo Deportivo, бразилець 5 разів звертався до іспанського клубу з проханням повернутись.

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Батько футболіста особисто звертався до президента клубу Хосепа Бартомеу з вибаченням і також заявив, що його син не вважає ПСЖ спортивним проектом.

Неймар виступав у складі Барселони з 2013 по 2017 роки і встиг виграти з "блаугранас" усі можливі турніри, в яких команда брала участь.

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