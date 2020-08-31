"Я залишаюся в ПСЖ в наступному сезоні! З амбіціями знову зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, і цього разу виграти його. Мене надихає можливість увійти в історію клубу – я люблю вигравати титули, особливо після складних матчів. Мені подобається ідея того, щоб моє ім'я було занесено в підручники історії мого клубу.

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Це моя єдина думка, тому що найголовніше – виграти Лігу чемпіонів з моїми товаришами по команді. Мене не цікавлять індивідуальні нагороди, а тільки великі колективні цілі", – наводить слова Неймара Paristeam.

Нагадаємо, ПСЖ у сезоні 2019/20 зібрав усі внутрішні трофеї, але у фіналі Ліги чемпіонів програв Баварії (0:1). Контракт Неймара з клубом розрахований до літа 2022 року.

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