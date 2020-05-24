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Неймар знову зізнався в любові до Барселони – відео, яке не сподобається ПСЖ

00:15 82 Читать на русском
Неймар знову зізнався в любові до Барселони – відео, яке не сподобається ПСЖ
Неймар / Фото Marca

Форвард ПСЖ Неймар продовжує ностальгувати за часом проведеним в каталонському клубі.

Неймар не втрачає нагоди ще раз публічно натякнути, як він сумує за своїм колишнім клубом.

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Цього разу на офіційній сторінці зіркового бразильця у Twitter з'явилось відео з 11-го туру Ла Ліги сезону 2015/16. Тоді Барселона розгромила Вільяреал (3:0), а Неймар відзначився дублем. Один з голів тодішнього форварда каталонців вийшов дуже ефектним.

Нагадаємо, Неймар у 2017-му перебрався з Барси у ПСЖ за рекордні 222 млн євро. Після цього бразилець неодноразово говорив, що отів би повернутись в каталонський клуб.

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Теги
Відеоновини Іспанія Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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