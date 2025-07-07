Нападник Сантоса та збірної Бразилії Неймар повідомив про народження доньки.

Неймар відповів хейтерам: "Моє ім’я залишиться в історії"

Радісною новиною поділилась у соцмережах його кохана – інфлюенсерка Бруна Бьянкарді. Вона народила дівчинку, яку назвали Мел. Це друга спільна дитина пари – раніше в них народилась донька Маві. Також у Неймара є ще двоє дітей від інших жінок: син Даві Лукка та донька Гелена.

"Наша Мел зробила життя солодшим. Нехай Бог тебе оберігає", – написала Бруна під першими фото з новонародженою.

Пара вже опублікувала зворушливі кадри з лікарні, на яких позують разом із новонародженою дівчинкою.

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