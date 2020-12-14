Форвард ПСЖ пригадав свій невтішний досвід з травмами, тому боявся знову надовго загриміти до лазарету.

"Ці сльози викликані болем, безнадією, страхом, тривогою, операцією, милицями та іншими поганими спогадами.

Неймар уникнув перелому після жахливого фолу гравця Ліона

Могло бути і гірше, але Бог знову врятував мене від чогось серйозного. Час одужувати, щоб повернутися якомога швидше", – написав Неймар на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, наприкінці поєдинку ПСЖ – Ліон (0:1) хавбек гостей Тьяго Мендес у жорсткому підкаті зніс Неймара, бразилець покидав поле на ношах зі сльозами на очах. На щастя, форвард уникнув перелому.

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