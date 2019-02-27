Неймар зізнався, що не любить переглядати футбол по телебаченню, а віддає перевагу іншому спорту

Форвард ПСЖ Неймар, можливо, міг би стати зіркою НБА.

"Мені дуже подобається баскетбол. Я стежу за цим видом спорту, дивлюся матчі, мені подобається грати в баскетбол. Я прихильник таланту багатьох баскетболістів.

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Складно визнавати це, але я не особливо люблю дивитися футбол, тому, коли я вдома, я дивлюся інші види спорту, особливо баскетбол.

Я сам спортсмен, тому захоплююся іншими спортсменами, адже знаю, як складно потрапити на вершину і там втриматися", – цитує Неймара DAZN.

Нагадаємо, зараз Неймар відновлюється від важкої травми і з'явиться на полі не раніше квітня. В поточному сезоні Ліги 1 27-річний бразилець провів 13 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 7-ма асистами.

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