"Я ніколи не втрачу пристрасть до футболу, але були моменти, коли я дійсно хотів завершити кар'єру. Одного разу я дійшов до того, що запитав себе, чому я повинен грати далі, якщо людям це не подобається.

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Раніше я повертався додому на емоціях, але потім згадував все, що я зробив, щоб вийти на цей рівень. Моя любов до футболу заспокоювала мене і повертала до реальності.

Я ніколи не відчував тиску. Навпаки, я людина, яка легко з ним справляється. Я 10-й номер у збірній Бразилії, ПСЖ, врешті-решт, я просто Неймар. Тепер я граю поруч з найкращими гравцями світу, пишаюся тим, що я цього досяг і що певні люди вважають мене кумиром", – цитує Неймара Gaffer.

Нагадаємо, нещодавно 28-річний бразилець заявив, що мріє знову зіграти в одній команді з Ліонелем Мессі.

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