Нападник Аль-Хіляля Неймар показав, що з ним жартувати не можна.

Одноклубник бразильця по Аль-Хілялю Ренан Лоді вирішив повеселитися на тренуванні. Він зв'язав бутси Неймара. Але захисник не знав, що з Неймаром краще не жартувати.

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Нападник відреагував на безневинну витівку дуже жорстоко. Неймар взяв гострий інструмент і проколов шини на машині Лоді.

Нагадаємо, з моменту переходу в Аль-Хіляль бразилець зіграв лише у трьох матчах в Саудівській Аравії. Наразі Неймар відновлюється після розриву хрестоподібної зв'язки.

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