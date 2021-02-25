Бразилець согодні вже виконував легкі пробіжки на тренувальній базі, повідомляє Le Parisien.

ПСЖ побореться з Барселоною за Вейналдума

Неймар 11 лютого зазнав травми привідного м'язу у матчі проти Кана. Очікувалося, що зірка ПСЖ пропустить близько 4 тижнів і не гратиме в обох поєдинках 1/8 Ліги чемпіонів проти Барселони. Втім, тепер його шанси допомогти партнерам у матчі-відповіді (10 березня) виглядають цілком реальними. На фінішну пряму реабілітації також вийшли Ді Марія і Бернат.

Нагадаємо, ПСЖ на виїзді розчавив Барселону і без Неймара – 4:1 з хет-триком Кіліана Мбаппе.

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