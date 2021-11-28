Наприкінці поєдинку Сент-Етьєн – ПСЖ (1:3) Неймар у боротьбі з суперником невдало приземлився на ногу та не зміг продовжити гру.

ПСЖ в більшості вирвав перемогу над Сент-Етьєном – дебют Рамоса, Мессі віддав три асисти, моторошна травма Неймара

Відеоповтор продемонстрував, що травма може виявитись дуже серйозною. Бразильський форвард навіть не міг самостійно покинути поле, і його винесли на ношах.

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У нинішньому сезоні чемпіонату Франції Неймар провів 10 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів. У Лізі чемпіонів, до плей-офф якої парижани вже вийшли, бразилець з'явився на полі 4 рази, результативними діями не відзначався.

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