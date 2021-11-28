Неймар зазнав жахливої травми під час матчу – зірку ПСЖ винесли на ношах
Нападник ПСЖ Неймар може надовго залишитись поза грою.
Наприкінці поєдинку Сент-Етьєн – ПСЖ (1:3) Неймар у боротьбі з суперником невдало приземлився на ногу та не зміг продовжити гру.
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Відеоповтор продемонстрував, що травма може виявитись дуже серйозною. Бразильський форвард навіть не міг самостійно покинути поле, і його винесли на ношах.
У нинішньому сезоні чемпіонату Франції Неймар провів 10 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів. У Лізі чемпіонів, до плей-офф якої парижани вже вийшли, бразилець з'явився на полі 4 рази, результативними діями не відзначався.
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