Неймар зайняв шосте місце на турнірі з покеру

Нападник ПСЖ Неймар демонструє свій талант не тільки у футболі.

26-річний форвард паризького клубу взяв участь у покерному турнірі в Бразилії і показав непоганий результат зайнявши шосте місце, повідомляє видання ESPN.

За інформацією видання, виграш футболіста склав 21 308 доларів при вхідній платі в 1 877 "зелених".

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"Я дуже радий вперше взяти участь у цьому турнірі і вийти в фінал з відмінними гравцями. Це новий досвід для мене", – прокоментував Неймар.

Варто відзначити, що фінальну гру за згодою всіх учасників перенесли на один день, щоб Неймар міг відвідати весілля друга.

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