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Неймар завтра повернеться до тренувань – востаннє бразилець грав у січні

21:55 39 Читать на русском
Неймар завтра повернеться до тренувань – востаннє бразилець грав у січні
Неймар / ФК ПСЖ

Лідер ПСЖ Неймар в найближчий час повернеться на футбольне поле після травми.

Прес-служба паризького клубу повідомила, що завтра, 3 квітня Неймар повернеться до тренувань після перелому п'ятої плеснової кістки правої ноги, яку бразилець отримав ще у січні під час матчу 1/16 Кубка Франції проти Страсбура.

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Зазначається, що завтра лідер ПСЖ буде займатися за індивідуальною програмою, до якої будуть входити вправи на футбольному полі.

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Теги
Франція Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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