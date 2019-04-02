Неймар завтра повернеться до тренувань – востаннє бразилець грав у січні

Лідер ПСЖ Неймар в найближчий час повернеться на футбольне поле після травми.

Прес-служба паризького клубу повідомила, що завтра, 3 квітня Неймар повернеться до тренувань після перелому п'ятої плеснової кістки правої ноги, яку бразилець отримав ще у січні під час матчу 1/16 Кубка Франції проти Страсбура.

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Зазначається, що завтра лідер ПСЖ буде займатися за індивідуальною програмою, до якої будуть входити вправи на футбольному полі.

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