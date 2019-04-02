Неймар завтра повернеться до тренувань – востаннє бразилець грав у січні

Італія — 22:00 74
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Мілан розписав нічию проти Удінезе, Доннарумма та Пакета зазнали пошкоджень: 30-й тур Серії А, матчі вівторка
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Поліція впіймала на гарячому організаторів договірного матчу в ЗапоріжжіУкраїна — 19:55 2386
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13 гравців Реала ризикують покинути команду – як виглядає ситуація кожного з "чорного списку"Іспанія — 15:30 9686
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Рекордсмен Зінченко планує засмутити Ліверпуль, Коноплянка на межі півфіналу – топ-5 матчів мідвікуСвіт — 15:00 4670
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"Перехід у Шахтар зірвався – це болюча тема". Ярослав Деда – про Карабах, тренування Кварцяного і зміну громадянстваІнтерв’ю — 12:00 10404