Нападник ПСЖ Неймар не міг зіграти у матчі 1/8 фіналу проти Барселони через травму, але без уваги не залишився.

Бразилець напередодні знову опинився у клубному лазареті й навіть не полетів до столиці Каталонії. Натомість Неймар влаштував аналог текстової онлайн-трансляції зустрічі у своєму Твіттері.

"Один із трьох матчів, в яких хотілося зіграти найбільше", – розпочав зірковий форвард ще до початку гри.

Барселона – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Коли Ліонель Мессі відкрив рахунок ударом з 11-метрової позначки, Неймар не витримав: "Цей пенальті – жарт". Однак невдовзі футболіст видалив цей твіт.

Згодом головна зірка вчорашнього вечора дала не один привід для радості своєму одноклубнику: "Мій хлопчик Мбаппе оформив хет-трик".

Проте Неймар не забув похвалити усю команду та знайшов несподіваного героя. "Яка командна гра! Всі виступили відмінно. Паредес – просто монстр", – написав бразилець. Не обійшлося і без звернення до каталонського клубу: "Хлопці, пам'ятайте, що гра є гра, тут нічого не поробиш".

Нагадаємо, в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ на Камп Ноу розгромив Барселону з рахунком 4:1. У складі парижан хет-трик оформив Кіліан Мбаппе. Матч-відповідь відбудеться 10 березня у Парижі.

ПСЖ розгромив Барселону на Камп Ноу: буденна ганьба "кулес" у плей-офф ЛЧ, тактичний кошмар Кумана, Мбаппе – новий Мессі