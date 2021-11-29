Найдорожчий футболіст світу був помічений у компанії бразильського співака Jottape, повідомляє Mundo Deportivo.

Неймар зазнав жахливої травми під час матчу – зірку ПСЖ винесли на ношах

Хлопці влаштували вечірку з кальяном, покером і гучною музикою. Вочевидь, веселощі затягнулись, оскільки Jottape робив публікації в Instagram аж до 6-ї години ранку. Лише в неділю Неймар зазнав важкої травми гомілкостопу і плакав, покидаючи поле на ношах. 29-річний нападник не раз зізнавався, що вечірки допомагають йому розслабитися і відволіктися від футболу.

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Тепер у зірки ПСЖ буде достатньо часу на розваги, оскільки травма вибила його щонайменше до кінця 2021 року.

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