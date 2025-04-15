Сантос вирішив не продовжувати співпрацю з наставником команди Педро Кайшіньєю.

За три тури чемпіонату Бразилії у команди Неймара одна нічия і дві поразки. Невдача з Флуміненсе стала останньою краплею для керівництва щодо долі Педро Кайшіньї.

Погба може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії – його переконує екс-партнер по збірній Франції

Як повідомляє прес-служба Сантоса, наставника вирішили звільнити. Разом із головним тренером Педру Кайшиньєю клуб залишили два його асистенти, а також тренер воротарів і тренер із фізпідготовки. Виконувати обов'язки головного тренера буде колишній гравець збірної Бразилії Сезар Сампайо.

До слова, відставка тренера відбулася 14 квітня – у день 113-річчя клубу.

Нагадаємо, Сантос після трьох турів перебуває на 18 місці в турнірній таблиці, набравши лише один бал.

"Це для мене детокс": екс-зірка Барселони закохався в Бразилію, ходить у фавели і мріє про титул чемпіона світу