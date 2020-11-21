Наставник парижан Томас Тухель після поразки від Монако повідомив хоча б якісь приємні новини для прихильників команди.

"Попереду в нас складний поєдинок проти РБ в Лізі чемпіонів. Неймар зможе взяти у ньому участь.

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Він розпочне цю гру в стартовому складі, адже подолав всі проблеми. Він дуже рішучий та готовий допомогти нам", – цитує Тухеля L'Equipe.

Нагадаємо, 28-річний бразилець травмувався в поєдинку Ліги чемпіонів проти Істанбул Башакшехіра та пропустив 3 матчі ПСЖ і поєдинки збірної Бразилії у відборі на ЧС-2022. У програному матчі проти Монако Неймар вийшов на заміну.

Матч ПСЖ – РБ Лейпциг пройде у вівторок, 24 листопада. Після трьох турів парижани посідають 3 місце у групі H, набравши лише 3 очки та зазнавши двох поразок.

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