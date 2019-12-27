Неймар заінтригував возз'єднанням із Мессі та Суаресом

Нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар зустрівся з нападниками Барселони Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом. Раніше вони складали ударне тріо "блаугранас".

Бразилець опублікував спільну світлину з барселонським дуетом у своєму Instagram.

Неймар зробив сенсаційну заяву про своє майбутнє в ПСЖ

Як виявилося, Неймар зустрівся із Мессі та Суаресом в Уругваї. Останній влаштував урочисту церемонію оновлення весільних обітниць. Зі своєю дружиною Софією Бальбі Суарес одружився у 2009 році, вони виховують трьох дітей.

Наразі невідомо, чи може спільне фото тріо MSN свідчити про повернення Неймара в Барселону. Раніше повідомлялося, що каталонці прагнуть продати Коутінью, щоб здійснити трансфер форварда.