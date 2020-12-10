Неймар заговорив про своє майбутнє після феєричного виходу ПСЖ у плей-офф Ліги чемпіонів
07:30 - Читать на русском
Форвард ПСЖ Неймар наразі не бачить причини прощатись з паризьким клубом.
завершено
21’ Неймар
38’ Неймар
42’ Кіліан Мбаппе
50’ Неймар
62’ Кіліан Мбаппе
Мехмет Топал 57’
21’ Неймар
38’ Неймар
42’ Кіліан Мбаппе
50’ Неймар
57’ Мехмет Топал
62’ Кіліан Мбаппе
"Я дійсно щасливий в ПСЖ, мені подобається у Парижі. Думок про відхід з клубу у мене не було.
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Нам потрібно все обговорити, влаштувати перемовини. У мене хороші стосунки з керівництвом ПСЖ, я щасливий. Подивимося, що станеться в майбутньому", – цитує Неймара RMC Sport.
ПСЖ розгромив Істанбул Башакшехір (5:1) у скандальному матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів та вийшов у плей-офф з першого місця.
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