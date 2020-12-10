"Я дійсно щасливий в ПСЖ, мені подобається у Парижі. Думок про відхід з клубу у мене не було.

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Нам потрібно все обговорити, влаштувати перемовини. У мене хороші стосунки з керівництвом ПСЖ, я щасливий. Подивимося, що станеться в майбутньому", – цитує Неймара RMC Sport.

ПСЖ розгромив Істанбул Башакшехір (5:1) у скандальному матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів та вийшов у плей-офф з першого місця.

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