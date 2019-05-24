Неймар заборгував 10 тисяч лікареві, який приймав роди його сина

Зірковий форвард ПСЖ Неймар втрапив у черговий скандал.

Бразильський суд зобов'язав Неймара оплатити послуги лікаря, який працював під час пологів, інформує AS.

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Зірка збірної Бразилії заборгував докторові Герберту Крамеру 46 тисяч реалів, тобто близько 10 тисяч євро. Синові нападника, Даві Луцці, вже вісім років, але остаточне вирішення питання оголосили лише місяць тому. Пологи проходили в лікарні Святого Луїса, що в Сан-Паулу. Адвокати бразильця стверджують, що Неймар вже давно заплатив лікарні, але Крамер заперечує цю інформацію.

Нагадаємо, заробітна плата Неймара в паризькому клубі складає близько 37 мільйонів євро.

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