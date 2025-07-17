Неймар забив переможний гол за Сантос та спробував прокинути поміж ніг тренеру суперника – ВІДЕО
Нападник Сантоса Неймар став головним героєм матчу 14-го туру бразильської Серії А проти Фламенго, запам'ятавшись кумедним епізодом з тренером суперників Філіпе Луїсом.
Чемпіонат Бразилії 2025, 14-й тур
Сантос – Фламенго – 1:0
Гол: Неймар, 84
Сантос вирвав перемогу над Фламенго на останніх хвилинах, а вирішальний гол забив Неймар на 84-й хвилині. Нападник отримав передачу Гільєрме з флангу спиною до суперника, першим дотиком розвернув захисника, пройшов ще одного і забив у дальній кут.
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Цікаво, що цей гол став першим для Неймара в офіційних матчах аж з березня. Форвард запам'ятався кумедним епізодом з наставником Фламенго Філіпе Луїсом, спробувавши прокинути тому поміж ніг – вийшло з другої спроби. Після цього колишні суперники на полі (Неймар протистояв Філіпе Луїсу в матчах Барселони та Атлетіко в Іспанії) міцно обійнялись.
Додамо, що Сантос після цієї перемоги набрав 14 очок та розташувався на 13-му місці із 20-ти. Фламенго з 27 балами залишився першим, зазнавши лише другої поразки у сезоні.