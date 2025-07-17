Чемпіонат Бразилії 2025, 14-й тур

Сантос – Фламенго – 1:0

Гол: Неймар, 84

Сантос вирвав перемогу над Фламенго на останніх хвилинах, а вирішальний гол забив Неймар на 84-й хвилині. Нападник отримав передачу Гільєрме з флангу спиною до суперника, першим дотиком розвернув захисника, пройшов ще одного і забив у дальній кут.

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Цікаво, що цей гол став першим для Неймара в офіційних матчах аж з березня. Форвард запам'ятався кумедним епізодом з наставником Фламенго Філіпе Луїсом, спробувавши прокинути тому поміж ніг – вийшло з другої спроби. Після цього колишні суперники на полі (Неймар протистояв Філіпе Луїсу в матчах Барселони та Атлетіко в Іспанії) міцно обійнялись.

Додамо, що Сантос після цієї перемоги набрав 14 очок та розташувався на 13-му місці із 20-ти. Фламенго з 27 балами залишився першим, зазнавши лише другої поразки у сезоні.

O GOLAÇO DO NEYMAR! pic.twitter.com/wWfeltZkgw — Santos FC (@SantosFC) July 17, 2025