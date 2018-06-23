Неймар забив найбільш пізній гол в історії чемпіонатів світу

Нападник збірної Бразилії Неймар став автором найбільш пізнього гола в історії чемпіонатів світу в основний час матчу.

Неймар забив гол на 97-й хвилині (96,48) в матчі 2-го туру групового етапу ЧС-2018 з національною командою Коста-Ріки. Раніше жодень гравець не відзначався пізніше в основний час матчу чемпіонату світу, повідомляє офіційний твіттер ФІФА.

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Раніше автором найбільш пізнього гола в історії чемпіонату світу в основний час був француз Максим Боссіс, який в 1982 році забив у ворота збірної Кувейту на 96-й хвилині і 3-й секунді.