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Неймар забив найбільш пізній гол в історії чемпіонатів світу

22 червня 17:48 980 Читать на русском
Неймар забив найбільш пізній гол в історії чемпіонатів світу
Неймар / фото: ФІФА

Нападник збірної Бразилії Неймар став автором найбільш пізнього гола в історії чемпіонатів світу в основний час матчу.

Неймар забив гол на 97-й хвилині (96,48) в матчі 2-го туру групового етапу ЧС-2018 з національною командою Коста-Ріки. Раніше жодень гравець не відзначався пізніше в основний час матчу чемпіонату світу, повідомляє офіційний твіттер ФІФА.

Бразилія – Коста-Ріка: Коутінью врятував "селесао" від фіаско, Неймар програв дуель VAR, але також забив

Раніше автором найбільш пізнього гола в історії чемпіонату світу в основний час був француз Максим Боссіс, який в 1982 році забив у ворота збірної Кувейту на 96-й хвилині і 3-й секунді.

ЧС-2018 2 тур

Бразилія - Коста-Ріка: П'ятниця 22 червня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Коста-Ріка
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ЧС 2018 Бразилія - Коста-Ріка Бразилія Бразилія Неймар Неймар
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