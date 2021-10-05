Нападник ПСЖ Неймар не зміг не прокоментувати проблеми з Facebook та іншими соцмережами, які виникли по всьому світу.

"Тільки вихідні Цукерберга і мої пройшли не так, як треба, чи ще в когось?" – запитав Неймар у своєму твіттері.

Мбаппе, Неймара та Верратті помітили на святкуванні дня народження гарячої французької моделі

Таким чином, бразилець вирішив пожартувати не тільки над виконавчим директором Facebook Марком Цукербергом та тим, що майже всі соціальні мережі перестали бути доступними по всьому світу, але й над собою – бразилець відомий своєю любов'ю до гучних вечірок.

До слова, у поточному сезоні Неймар зіграв у 7 матчах за ПСЖ, у яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал