"Неймар є лише один", – Родріго прокоментував порівняння зі скандальним співвітчизником

Нападник Родріго Сілва де Гоїс дав перше інтерв'ю у статусі гравця мадридського Реала.

"Неймар є тільки один, натомість я хочу бути Родріго з Реала. Неймар – чудовий гравець, але виступає в іншому клубі, тому багато говорити про нього я не можу.

Реал офіційно презентував юніора Родріго

Я швидкісний нападник, який любить забивати голи та контролювати м'яч. Чимало бразильців мають такі ж характеристики. Я ототожнюю себе з такими гравцями, як Робінью і Неймар. Коли я був меншим, моїми ідолами були Роналдо та Роберто Карлос.

У Реалі завжди чинитиметься великий тиск на тебе, тому що ти граєш у найвеличнішому клубі світу. Перехід до Реала – це мрія. Мрія будь-якої дитини. Усі, хто знає мене з дитинства, підтвердять, що я завжди вболівав за Реал. Завжди казав, що хочу грати в Реалі, тому домовились про контракт за 20 хвилин", – наводить слова Родріго Marca.

Відзначимо, що 18-річний бразилець перебрався на Сантьяго Бернабеу із Сантоса за 45 млн євро. Наразі невідомо, де Родріго проведе наступний сезон – в основній команді чи в Кастільї.

Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро