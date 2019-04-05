Неймар: Я дуже сумую за часами у Барселоні

Нападник ПСЖ Неймар пригадав сезон 2014/2015, коли він грав у Барселоні.

"Ми провели відмінний сезон в 2015 році. Ми були дуже хорошою командою. Як на полі, так і за його межами. Наші відносини були особливими. Я дуже сумую за тими часами", – сказав Неймар у коментарі Otro.

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Нагадаємо, Неймар перейшов у Барселону з Сантоса у 2013-у році. У складі каталонців бразильський нападник здобув 10 трофеїв, серед яких і Ліга чемпіонів.

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У 2017 році Неймар вирішив перебратись у ПСЖ, де вже став володарем 5 національних трофеїв.