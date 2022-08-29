ПСЖ розписав нічию з Монако (1:1) в рамках 4-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Монегаски відкрили рахунок після обрізки Мессі в середині поля і тривалий час утримували перевагу. ПСЖ створював багато моментів, але відігратися ніяк не вдавалося.

ПСЖ вперше в сезоні втратив очки, розписавши нічию з Монако – результативна обрізка Мессі, гол ціною травми

Зрештою, Неймарові вдалося заробити пенальті. Цього разу публічної сварки за право виконати удар з 11-ти метрів не було – Кіліан Мбаппе поступився. Бразилець підійшов до м'яча і дотепно переграв голкіпера, встановивши остаточний рахунок.

Після матчу Крістоф Гальтьє все ж зауважив, що це була поодинока акція, і головним пенальтистом ПСЖ залишається французький форвард. "Ієрархія така, що Мбаппе – номер один, а Неймар – номер два. Сьогодні Кіліан із задоволенням привітав Неймара. Так і повинно бути", – зазначив фахівець.