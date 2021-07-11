Бразильський форвард не зміг перемогти на третьому Кубку Америки поспіль.

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Неймар у складі пентакампеонів планети не зміг досягнути успіху на турнірах у 2011, 2015 і 2021 рр. Натомість переможний для Бразилії Копа Амеріка-2019 нападник ПСЖ пропустив через травму. Неймар близький до повторення сумнівного досягнення свого екс-одноклубника Ліонеля Мессі. Аргентинець до тріумфального для "альбіселесте" цьогорічного форуму не зміг здобути золото на чотирьох турнірах поспіль.

Нагадаємо, що Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка вперше з 1993-го. Натомість Ліонель Мессі одноосібно зібрав усі індивідуальні нагороди змагань.

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