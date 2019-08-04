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Неймар впевнений у переході в Барселону – каталонці намагаються домовитися з ПСЖ

10:44 418 Читать на русском
Неймар впевнений у переході в Барселону – каталонці намагаються домовитися з ПСЖ
Неймар / ФК ПСЖ

Барселона та ПСЖ відновили перемовини щодо трансферу Неймара.

Серіал з відходом Неймара з ПСЖ триває. Барселона все ще налаштована повернути 27-річного нападника, який влітку 2017-го зі скандалом змінив Іспанію на Париж за 222 млн євро.

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Станом на даний час цілком реальним варіантом є перехід Неймара в Барселону на правах річної оренди з правом викупу наступного літа. Одним із вирішальних факторів є бажання самого форварда, який будь-що налаштований змінити клуб, повідомляє Sport.es.

ПСЖ усвідомлює прагнення Неймара покинути Францію, тому все ж розблокував перемовини з каталонцями, хоча ще декілька днів тому трансфер виглядав малоймовірним.

Очікується, що вже наступного тижня клуби можуть серйозно просунутися у перемовинах, оскільки 10 серпня ПСЖ розпочне чемпіонат Франції 2019/20. Вірогідно, саме до цієї дати все вирішиться, а Барселона та оточення Неймара налаштовані дуже оптимістично. Сам нападник готовий навіть піти на зменшення зарплатні та впевнений, що гратиме на Камп Ноу.

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