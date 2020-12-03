"Влітку Ней зробив все, щоб Мессі переїхав до Парижу. Неймар розповідав йому, наскільки щасливий в ПСЖ, що у клубу з'явилася чітка структура з моменту його приходу в клуб. Мессі сумнівався. Він думав про це.

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Ней хоче знову грати поруч з ним і хоче, щоб наступного літа Мессі перейшов у ПСЖ, але це складне питання, тому що всі розривають Лео на частини", – цитує особу з оточення Неймара RMC Sport.

Нагадаємо, 33-річний нападник Барси хотів покинути клуб влітку, але керівництво каталонців не відпустило Ліонеля. Напередодні Неймар заявив, що мріє знову пограти разом з Мессі.

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