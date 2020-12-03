Неймар влітку переконував Мессі приєднатись до ПСЖ
Форвард Барселони Ліонель Мессі вже влітку міг приміряти форму чинного чемпіона Іспанії.
"Влітку Ней зробив все, щоб Мессі переїхав до Парижу. Неймар розповідав йому, наскільки щасливий в ПСЖ, що у клубу з'явилася чітка структура з моменту його приходу в клуб. Мессі сумнівався. Він думав про це.
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Ней хоче знову грати поруч з ним і хоче, щоб наступного літа Мессі перейшов у ПСЖ, але це складне питання, тому що всі розривають Лео на частини", – цитує особу з оточення Неймара RMC Sport.
Нагадаємо, 33-річний нападник Барси хотів покинути клуб влітку, але керівництво каталонців не відпустило Ліонеля. Напередодні Неймар заявив, що мріє знову пограти разом з Мессі.
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