Неймар вкотре травмувався – містична серія бразильця

Форвард ПСЖ Неймар не зможе допомогти парижанам у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Нанта.

Бразилець через біль в ребрах не зможе зіграти в наступному матчі ПСЖ, повідомляє Goal.com.

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Лікарі ПСЖ заявили, що нападник травмувався в поєдинку проти Монпельє. Цікаво, що Неймар травмувався вже третій рік поспіль зустрічатиме свій день народження з пошкодженням.

В активі Неймара у сезоні 2019/20 15 голів та 10 асистів у всіх турнірах. 27-річний бразилець встиг відіграти 18 поєдинків.

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