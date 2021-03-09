Форвард ПСЖ Неймар не втрачає надії ще раз пограти пліч-о-пліч з Ліонелем Мессі.

Неймар зателефонував Ліонелю Мессі і в черговий раз переконував нападника Барси приєднатись до паризького клубу влітку, повідомляє Mundo Deportivo.

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33-річний аргентинець вислухав аргументи про переваги життя у столиці Франції та свої перспективи у таборі ПСЖ, але поки однозначної відповіді не дав Неймару. Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з каталонцями розрахований до липня 2021-го.

Неймар та Мессі разом виступали у Барселоні у 2013-2017 роках, після чого бразилець перебрався до табору ПСЖ за рекордні 222 млн євро.

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