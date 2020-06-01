Неймар вкотре шокує кольором свого волосся – фото гламурного бразильця

Нападник ПСЖ Неймар змушений розважати себе експериментами зі стилем, оскільки сезон у Франції вже завершився.

Бразилець в Instagram показав образ, який складається лише з рожевих речей.

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Для цілісності картини Неймар пофарбував і волосся, щоправда, у дещо блідішому відтінку. Схожий стиль Неймар мав на початку 2020 року, а тепер знову вирішив повторити експеримент.

Нагадаємо, ПСЖ став чемпіоном Франції у сезоні 2019/20, який вирішили завершити достроково. У всіх турнірах Неймар провів 22 матчі та зміг відзначитися 18 голами і 10 асистами.

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