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Неймар вкотре шокує кольором свого волосся – фото гламурного бразильця

15:55 364 Читать на русском
Неймар вкотре шокує кольором свого волосся – фото гламурного бразильця
Неймар / Reuters

Нападник ПСЖ Неймар змушений розважати себе експериментами зі стилем, оскільки сезон у Франції вже завершився.

Бразилець в Instagram показав образ, який складається лише з рожевих речей.

Неймар познущався над власним сином, який продемонстрував повну відсутність футбольного таланту

Для цілісності картини Неймар пофарбував і волосся, щоправда, у дещо блідішому відтінку. Схожий стиль Неймар мав на початку 2020 року, а тепер знову вирішив повторити експеримент.

Нагадаємо, ПСЖ став чемпіоном Франції у сезоні 2019/20, який вирішили завершити достроково. У всіх турнірах Неймар провів 22 матчі та зміг відзначитися 18 голами і 10 асистами.

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Публикация от ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція
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