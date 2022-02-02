Нападник ПСЖ отримав нагороду Samba Gold як найкращий бразильський футболіст 2021 року, що грає у європейському чемпіонаті.

Відповідну світлину з трофеєм 29-річний форвард збірної Бразилії виклав у Instagram.

Вибір переможця дещо дивує, адже у 2021 році Неймар не виграв навіть чемпіонат Франції – ПСЖ сенсаційно віддав титул Ліллю. На нагороду претендували, зокрема, Тьягу Сілва (переможць ЛЧ у складі Челсі), Вінісіус та Каземіро з Реала, Едерсон з Манчестер Сіті. У спсику номінантів були й екс-представники Шахтаря – Фред і Фернандінью.

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У сезоні 2021/22 Неймар зіграв за ПСЖ 14 матчів і забив 3 голи (у Лізі чемпіонів нападник взагаліне відзначився результативними діями). Очікується, що бразилець встине залікувати травму до першого поєдинку 1/8 ЛЧ проти Реала, який відбудеться 15 лютого в Парижі.

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