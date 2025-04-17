"Риби" приймали Атлетіко Мінейро в рамках 4-го туру бразильської Серії А. Неймар вийшов з номером 100 на спині, який символізував кількість домашніх матчів за Сантос.

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Ювілей розпочався розкішно – господарі здобули комфортну перевагу, забивши 2 голи упродовж 3 хвилин. Втім, незабаром Неймар схопився за ліве стегно і попросив заміну. Від розпачу 33-річний форвард заплакав прямо на полі.

Сантос навіть без капітана спокійно втримав першу перемогу в нинішньому чемпіонаті, що дозволило "рибам" набрати 4 очки та покинути зону вильоту. Натомість Атлетіко Мінейро з 2 пунктами сидить на передостанній сходинці таблиці. До слова, у складі гостей 20 хвилин відіграв Бернард, який досі залишається найдорожчим гравцем в історії Шахтаря (25 млн євро влітку 2013-го).

Neymar injured again.



So sad to see pic.twitter.com/GmFjjN00zx — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) April 17, 2025

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