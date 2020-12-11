УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив ім'я переможця у голосуванні за найкращого гравця тижня останнього туру Ліги чемпіонів.

УЄФА обрав претендентів на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів – серед зіркової компанії і український голкіпер

Ним став бразильський нападник французького ПСЖ Неймар. Нагадаємо, у скандальному матчі проти турецького Істанбул Башакшехір, який було перервано і дограно наступного дня, 28-річний гравець оформив хет-трик.

До слова, Неймар у голосуванні випередив українського голкіпера донецького Шахтаря Анатолія Трубіна. Окрім вищезгаданих футболістів, на нагороду претендували нападники Карім Бензема (Реал) і Юссеф Ен-Несірі (Севілья).

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