Неймар відзначився найкрасивішим голом групового етапу Ліги чемпіонів – шедевр у ворота Шахтаря став другим
17:58 - Читать на русском
УЄФА продовжує підбивати підсумки першої частини розіграшу найпрестижнішого клубного турніру.
Гол форварда ПСЖ Неймара у поєдинку проти Істанбул Башакшехіра став головною окрасою групового етапу ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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На другій сходинці цього рейтингу розташувався розкішний удар лідера Реала Луки Модріча у ворота Шахтаря. Замикає трійку найкращих нападник Барселони Антуан Грізманн за технічний удар п'ятою у ворота Ференцвароша Сергія Реброва.
Нагадаємо, ПСЖ та Барселона позмагаються в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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