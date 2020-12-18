Гол форварда ПСЖ Неймара у поєдинку проти Істанбул Башакшехіра став головною окрасою групового етапу ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу

На другій сходинці цього рейтингу розташувався розкішний удар лідера Реала Луки Модріча у ворота Шахтаря. Замикає трійку найкращих нападник Барселони Антуан Грізманн за технічний удар п'ятою у ворота Ференцвароша Сергія Реброва.

Нагадаємо, ПСЖ та Барселона позмагаються в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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