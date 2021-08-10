"Знову разом", – написав Неймар у Instagram, запостивши відео спільних радісних моментів часів Барселони.

ПСЖ анонсував трансфер Мессі – аргентинець приземлився в Парижі

Неймар і Мессі разом грали за Барселону з 2013-го по 2017-й. Бразилець перейшов у ПСЖ нібито для того, щоб вийти з тіні Ліонеля, але навіть не наблизився до "Золотого м'яча". Натомість Мессі відтоді ще раз став найкращим футболістом року.

Мессі погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили каталонцям зареєструвати зірку. Тому аргентинець вирішив перейти в ПСЖ.

Неймар пропонував Мессі 10 номер у Парижі, однак Ліонель відмовився. У Парижі форвард зароблятиме близько 40 млн євро на рік.

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