Нападник ПСЖ Неймар не залишить свою команду без допомоги на двобій з Реалом.

Неймар вже не відчуває болю після пошкодження зв'язок лівого гомілкостопу. Оточення 29-річного бразильця переконане, що зірка ПСЖ повністю відновиться до матчу з Реалом, повідомляє журналіст Адрієн Греньє у Twitter.

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Форвард зазнав травми ще наприкінці листопада і з того часу залишається у лазареті парижан. У нинішньому сезоні Неймар провів 14 матчів, в яких відзначився трьома голами та трьома асистами.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Реал відбудеться 15 лютого.

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