"Я дуже хоробра людина, мужність – моя найбільша цінність. Однак зараз важко сказати, що люди можуть бачити в мені. Коли я був дитиною, було легше відповісти на це питання.

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Я був рівнем вище середнього в кожній віковій групі і завжди виступав в старших категоріях. Це принесло мені популярність у місті Сантус. Тоді було простіше.

Сьогодні я вважаю, що став кумиром, іконою у футболі. Тепер я поруч з найкращими гравцями світу. Дуже пишаюся тим, що я серед них. Ще я пишаюся тим, що мене вважають кумиром, шанують за мою роботу на полі. Сподіваюся і далі приносити радість футболу", – цитує Неймара Gaffer.

У нинішньому сезоні ЛІги 1 Неймар провів 7 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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