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Неймар відбив дівчину у всесвітньо відомого музиканта – фото гарячої красуні

10:30 4757 Читать на русском
Неймар відбив дівчину у всесвітньо відомого музиканта – фото гарячої красуні
Неймар / RTE

Нападник ПСЖ Неймар знову потрапив до центру уваги ЗМІ завдяки своєму яскравому особистому життю.

Бразилець примудрився відбити дівчину у всесвітньо відомого виконавця реггі Малума, повідомляє Mundo Deportivo.

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Ім'я дівчини – Наталія Баруліч, яка перебувала у стосунках з музикантом. За інформацією видання, дівчина познайомилась із Неймаром на його минулому дні народженні, на якому був і сам Малума.

Однак в останні кілька місяців пара розпалась, а однією з причин є сам Неймар, який продовжує тісне спілкування з красунею. Наталія була запрошена на вечірку з нагоди дня народження бразильця в цьому році.

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Aloha ️

Допис, поширений Ναtαlία Bαrulίch (@natalia)

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Дівчата футболістів
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