"Проблема була ще у минулому матчі, який відбувся в Парижі. Але того разу епізод не так розійшовся у медіа.

Неймар продовжив свою істерику після матчу проти Лілля – ледь не почалась бійка

Я нічого не робив. Після фолу суддя свиснув, і Неймар атакував мене. Я впав. Він спробував відібрати у мене м'яч і вдарив рукою мене в підборіддя. І я був вилучений з невідомої причини.

У тунелі він сказав речі, які мені не сподобалися. Він навіть кинув мені в обличчя пластир. Що він сказав? Я навіть не знаю, але в цьому точно нічого доброго не було. Це частина гри. Потім ми пішли до своїх роздягалень, і конфлікт затих.

Я поважаю кожного гравця. Для мене немає різниці, Неймар це або хтось ще. Але я думаю, що інші теж повинні проявляти повагу. Ми повинні поважати один одного, ми колеги. Цього Неймару і не вистачає. Трохи поваги", – цитує Джало L’Équipe.

Нагадаємо, наприкінці зустрічі ПСЖ – Лілль арбітр матчу вилучив обох гравців за бійку на полі. Після 31-го туру Ліги 1 "доги" випереджають парижан на три очки.

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