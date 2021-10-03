"Неймар в ПСЖ став розбещеним шмаркачем, який керує усім": фіналіст ЛЧ нагадав бразильцю роки "служіння" Мессі
Колишній півзахисник ПСЖ та Монако (доходив до фіналу ЛЧ 2003/04) Едуард Сіссе звинуватив Неймара у зверхньому ставленні до столичного клубу.
"У Барсі йому дали чіткий план. Його гра була чистішою, хоча тоді він намагався обводити суперників ще більше. Його завдання полягало в тому, щоб зламати оборону, змінити ситуацію і передати м'яч головному – генералу Мессі. Йому вдавалося так добре, що це стало альтер его Неймара.
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У Парижі ж йому дали ключі і дозволили робити все, що захоче. У якийсь момент Неймара просто втратили. Він великий гравець, нічого сказати, але зараз він став розбещеним шмаркачем, який керує усім", – наводить слова Сіссе Mundo Deportivo.
Додамо, що у травні Неймар підписав з ПСЖ новий контракт, який розрахований до літа 2025 року. Пізніше клуб на правах вільного агента запросив і Ліонеля Мессі.
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