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Неймар в Барселону: ПСЖ поставив каталонцям ультиматум – Реал та Ювентус очікують на рішення "блаугранас"

17:40 827 Читать на русском
Неймар в Барселону: ПСЖ поставив каталонцям ультиматум – Реал та Ювентус очікують на рішення "блаугранас"
Неймар / Reuters

Трансфер форварда ПСЖ Неймара в Барселону під великим питанням через умову, яку поставили парижани каталонському клубу.

ПСЖ встановив дату, до якої Барселона може зробити пропозицію щодо Неймара, інакше парижани продадуть бразильця в Реал, інформує RAC1.

Неймар в Барселону: каталонський клуб поставив ультиматум бразильцеві

Зазначається, що каталонці вже підготували 170 млн євро за бразильця. ПСЖ вимагає, аби Барселона зробила пропозицію до найближчої п'ятниці опівдні або парижани перейдуть до варіанту з Реалом.

Додається, що Барселона та Неймар ображені одне на одного. Бразилець вважає, що "блаугранас" могли б більше постаратись щодо трансферу, а каталонці очікували, що форвард оголосить про свій трансфер саме в каталонський клуб.

Відзначимо, що Реал та Ювентус очікують на вирішення цієї ситуації. Мадридський клуб є другим претендентом на бразильця, адже ПСЖ перебуває в поганих відносинах з Барселоною і бажає продати свою зірку головному конкуренту "синьо-гранатових".

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