Неймар в Барселону: каталонці сумніваються у трансфері бразильця – в перегонах за зіркою новий фаворит

Керівництво Барселони не впевнене в успішному завершенні трансферу нападника ПСЖ Неймара.

Керівництво Барселони вважає, що форвард ПСЖ Неймар у підсумку обере Реал замість каталонського клубу, передає AS.

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Барселона повідомила Неймару, що він повинен офіційно заявити про своє бажання перейти до "синьо-гранатових". Однак досі форвард так і не виконав побажання Барселони.

За інформацією видання, у ради директорів каталонців починає закінчуватися терпіння, і вони припускають, що Неймар, швидше за все, опиниться в Реалі, який також веде боротьбу за 27-річного гравця.

Додамо, що ПСЖ уже відхилив декілька пропозицій Барселони щодо бразильського форварда.

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