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Неймар в Барселону: каталонський клуб поставив ультиматум бразильцеві

12:51 1953 Читать на русском
Неймар в Барселону: каталонський клуб поставив ультиматум бразильцеві
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар може перейти в Барселону за цікавої умови.

Неймар повинен заявити ПСЖ, що хоче перейти саме в Барселону, передає Sport.es.

ПСЖ відхилив грандіозну пропозицію Реала – обмін Неймара на 100 мільйонів євро, Бейла, Хамеса та Наваса

Зазначається, що каталонський клуб передав цю умову бразильцю та його батьку через посередників.

Таким чином Неймар має продемонструвати, що насправді хоче повернутися саме в Барселону, а не просто перейти в клуб, який запропонує йому найвигідніші фінансові умови.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ вже відхилив кілька пропозицій каталонців з включенням в угоду щодо Неймара деяких своїх гравців.

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