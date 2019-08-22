Неймар в Барселону: каталонський клуб поставив ультиматум бразильцеві

Форвард ПСЖ Неймар може перейти в Барселону за цікавої умови.

Неймар повинен заявити ПСЖ, що хоче перейти саме в Барселону, передає Sport.es.

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Зазначається, що каталонський клуб передав цю умову бразильцю та його батьку через посередників.

Таким чином Неймар має продемонструвати, що насправді хоче повернутися саме в Барселону, а не просто перейти в клуб, який запропонує йому найвигідніші фінансові умови.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ вже відхилив кілька пропозицій каталонців з включенням в угоду щодо Неймара деяких своїх гравців.

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