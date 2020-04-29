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Неймар в Барселону: екс-наставник ПСЖ сподівається на повернення бразильця в Іспанію

29 квітня 16:02 268 Читать на русском
Неймар в Барселону: екс-наставник ПСЖ сподівається на повернення бразильця в Іспанію
Неймар та Унаї Емері / ФК ПСЖ

Колишній головний тренер парижан Унаї Емері підтримує потенційний трансфер Неймара в Барселону.

Нагадаємо, Неймар перейшов у ПСЖ за 222 млн євро влітку 2017 року. Барселона вже другий рік поспіль намагається повернути форварда, але не може узгодити трансфер з керівництвом парижан.

Колишній тренер французів Унаї Емері, який якраз очолював команду на момент переходу бразильця, вважає, що Неймару варто повернутися в Барселону.

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"Наявність таких гравців, як Неймар, зробить чемпіонат Іспанії сильнішим. Звісно, він веде зірковий спосіб життя, який не всім до вподоби. Але у нього добре серце – Неймар може стати найкращим у світі. Для мене було честю працювати з ним.

Я б теж із задоволенням повернувся в Прімеру, позаяк не працював там 4 роки", – цитує Емері Mundo Deportivo з посиланням на Eurosport.

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